Lituania desmiente a Zelenski sobre un posible ataque ruso al Báltico y sugiere evitar este tipo de retórica

Archivo - inga Ruginiene, primera ministra de Lituania. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, ha descartado este miércoles, como ya hicieran desde Estonia, que Rusia tenga previsto atacar la región del Báltico, tal y como afirmó la semana pasada el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien ha recomendado evitar este tipo de declaraciones.

Ruginiene ha asegurado que "no hay señales" ni existen condiciones previas que sugieran estas supuestas pretensiones de Rusia y que en caso de que tuvieran conocimiento de ello serían los primeros en adoptar otro tipo de retórica.

No obstante, ha destacado que gracias a la "importante" inversión en defensa y a formar parte de la OTAN, Lituania está capacitada para responder a posibles "provocaciones y ataques híbridos" que puedan llegar desde el exterior, poniendo como ejemplo el caso de Bielorrusia, según recoge el portal de noticias Delfi.

La semana pasada Zelenski afirmó que Rusia estaría pensando en una nueva movilización militar de cara a una nueva ofensiva a gran escala contra Ucrania, o incluso los países bálticos, que suelen ser foco recurrentes de sus advertencias acerca de los planes de Moscú contra otros países europeos.

En esta última ocasión, no solo planteó dicha posibilidad, sino que además puso en duda que la OTAN al completo respondiera tal y como marca el artículo 5 de la Alianza Atlántica. "Creo que quizás no todos los países quisieran hacerlo", aseveró.

Aquellas elucubraciones fueron rechazadas por Estonia, que aseguró que nada tienen que ver con la información que manejan, sino más bien, todo lo contrario. "Rusia no se encuentra en una posición muy fuerte en el frente ucraniano, ni tampoco económicamente", afirmó el ministro de Exteriores, Margus Tsahkna.