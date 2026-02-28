Macron asegura que Francia no fue informada ni participó en el ataque a Irán y pide retomar la vía diplomática

El presidente de Francia, Emmanuel Macron - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado este sábado que Francia no fue informada ni participó en el ataque sorpresa lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán, insistiendo en que se debe retomar la vía diplomática puesto que la cuestión nuclear de Teherán no se resolverán con ataques militares.

"Estados Unidos de América e Israel han decidido atacar a Irán en las últimas horas. Francia no fue ni informada ni estuvo implicada. Tampoco lo estuvieron el conjunto de los países de la región ni nuestros aliados", ha señalado el dirigente francés en declaraciones antes de comenzar un consejo de seguridad especial centrado en la crisis abierta en Oriente Próximo.

Macron ha criticado la respuesta de Teherán "en numerosos países" del Golfo, incluyendo naciones que acogen instalaciones militares y ciudadanos franceses como es el caso de Emiratos Árabes Unidos. "Nuestra prioridad absoluta es, evidentemente, la seguridad de nuestros ciudadanos en todos los países que hoy están siendo atacados", ha subrayado, para recalcar la importancia de la seguridad de las instalaciones militares y diplomáticas de Francia en la zona.

El presidente galo ha expresado así solidaridad con los países afectados por los contraataques de Irán, que han afectado a todos los países del Golfo salvo Omán. "Debemos estar al lado de todos los países que hoy se ven afectados por la represalia iraní o que están amenazados por ella, en lo que respecta a su integridad territorial y su soberanía", ha razonado.

En todo caso, ha insistido en que se retomen las iniciativas "útiles" para que el "trabajo diplomático recupere su lugar", poniendo de relieve la próxima reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

"Debemos multiplicar las iniciativas para que la cuestión se resuelva por la vía diplomática, porque nadie puede pensar que el asunto del programa nuclear iraní, de sus actividades de desestabilización se resolverán simplemente mediante ataques", ha argumentado, en un mensaje a Washington y Tel Aviv.

Macron ha incidido igualmente en los derechos legítimos del pueblo iraní "a hacerse oír". "Siendo terriblemente reprimido, es su deseo de poder decidir por sí mismo su destino. Y eso es también algo que debemos hacer todo lo posible por defender", ha destacado sobre el horizonte del país centroasiático tras la ofensiva con el objetivo declarado de hacer caer la República Islámica.