Macron llama a una reunión urgente del Consejo de Seguridad en un "momento decisivo" para la paz internacional

El presidente de Francia, Emmanuel Macron - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha llamado a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dado el "momento decisivo" que atraviesa la seguridad mundial tras el ataque combinado de EEUU e Israel contra Irán, y la respuesta iraní contra suelo iraní y posiciones norteamericanas en la región.

"El estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán conlleva graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales. En este momento decisivo, se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestro territorio nacional, nuestros ciudadanos y nuestros intereses en Oriente Próximo", ha manifestado Macron en sus redes sociales.

El presidente de Irán ha avisado que "la escalada actual es peligrosa para todos y debe cesar". El mandatario ha pedido a las autoridades iraníes que entablen "negociaciones de buena fe para poner fin a sus programas nucleares y balísticos, así como a sus actividades de desestabilización regional".

Irán lleva semanas entablando negociaciones con EEUU sobre su programa nuclear hasta que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado este ataque sorpresa con la colaboración israelí, contra los centros de poder en Irán.

En referencia a las protestas de los últimos meses en Irán, que han dejado más de 3.000 muertos según las autoridades iraníes, Macron ha pedido que el pueblo iraní "construya libremente su futuro" porque "las masacres cometidas por el régimen islámico lo descalifican y exigen que se le devuelva la voz cuanto antes, mejor".

Así, "fiel a sus principios y consciente de sus responsabilidades internacionales, Francia solicita una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha remachado Macron.