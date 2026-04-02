Macron pide "estar a la altura" de los compromisos en la OTAN tras las amenazas de Trump de sacar a EEUU

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante un viaje a Japón. - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido este jueves "estar a la altura" de los compromisos en la OTAN, tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar al país de la Alianza Atlántica insistiendo en que este tipo de cuestionamientos "vacían de contenido" a la organización.

"Creo que organizaciones y alianzas como la OTAN valen por lo que no se dice, es decir, por la confianza que hay detrás", ha avisado el mandatario francés en declaraciones desde Corea del Sur, donde se encuentra de visita en el marco de una gira asiática.

En este sentido, ha lamentado que "si cada día se genera duda sobre el compromiso, se vacía de contenido" la organización". "Cuando se firma un acuerdo, cuando se entra en una alianza, cuando se cree que es importante defender la seguridad de los aliados, hay que estar a la altura de los compromisos adquiridos", ha insistido.

Macron ha recalcado que los pactos en materia de seguridad se demuestran con las propias acciones y no con declaraciones. "No es algo que se deba afirmar cada mañana, ni para decir que se hará o que no se hará. No se dice nada, y el día que hay un problema, se está ahí", ha señalado y ha recalcado que Francia ha demostrado esto con sus socios de los países del Golfo, donde el país tiene una presencia militar reforzada.

"Fueron atacados, y estuvimos allí. Así es como debe hacerse, y no de otra manera. Yo no estoy aquí para comentar a los comentaristas. Creo que se habla demasiado y en demasiadas direcciones", ha ahondado, en respuesta a las declaraciones de Trump que en una entrevista aseguró que está "más que considerando" la salida de la OTAN, tras ahondar en las críticas a los aliados por no secundar a Washington en la guerra en Irán.

Todo pese a que, según la Casa Blanca, los aliados europeos tienen más en juego en el estrecho de Ormuz que Estados Unidos. Respecto a la guerra, Macron ha destacado que "el mundo necesita estabilidad" y "un retorno a la paz" y ha evitado valorar los mensajes de Trump de que la ofensiva durará unas semanas más pese a que Washington está cerca de lograr sus metas.

"No tengo mucho que comentar", ha reflexionado, tras incidir en que los estadounidenses decidieron lanzar la operación junto a los israelíes "por su cuenta", por lo que ha vuelto a desvincular a Francia de la ofensiva contra Teherán. "Luego pueden lamentar no recibir ayuda en una operación que decidieron solos. No es nuestra operación. Nosotros lo que queremos es que haya paz lo antes posible y que se establezca un marco diplomático", ha recalcado.

En este sentido, y sin entrar en el cuerpo a cuerpo con Trump, que se ha burlado de Macron tras decir que "su mujer lo trata extremadamente mal", en referencia a la supuesta bofetada que le infligió en mayo de 2025 la primera dama de Francia, Brigitte Macron, a su llegada a Vietnam, el dirigente francés ha pedido seriedad toda vez que la crisis de seguridad mundial "no es un espectáculo". "Hablamos de paz y de guerra. Hablamos de la vida de hombres y mujeres", ha indicado.

Así, ha señalado los riesgos económicos que enfrenta la comunidad internacional por la guerra en Irán: "todos pagamos las consecuencias". "Por eso hay que ser serios. Y cuando se quiere ser serio, no se dice cada día lo contrario de lo que se dijo el día anterior. Quizá tampoco haya que hablar todos los días", ha zanjado.

APERTURA A NUEVAS ALIANZAS

Respecto a su mensaje en Tokio de que las estrategias económicas europeas y japonesas deben converger "sin depender de ninguna potencia hegemónica" y denunciar que hay potencias que toman decisiones de calado sin consultar a sus aliados, Macron ha declarado que percibe "inquietud y duda" en sus interlocutores ante las situaciones "imprevisibles" que afrontan en el escenario internacional.

"La convicción que está creciendo ahora, tanto entre los responsables políticos como entre los responsables económicos, es la necesidad de diversificar las asociaciones", ha subrayado, para volver a reiterar que Europa y Francia deben ser vistas como "socios al servicio del orden internacional, previsibles y de confianza".