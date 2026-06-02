Magyar afirma que el acuerdo con Ucrania sobre la minoría húngara "está cerca" de resolverse

Péter Magyar, primer ministro de Hungría. - Europa Press/Contacto/He Canling

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha afirmado este martes que el acuerdo con Ucrania sobre los derechos lingüísticos de la minoría húngara "está cerca" de resolverse, un asunto que ha puesto como condición antes de un eventual encuentro con el presidente de ese país, Volodimir Zelenski.

"Los húngaros que viven en Ucrania no piden más que derechos fundamentales. No hay necesidad de armar un gran revuelo, porque el acuerdo está cerca", ha anunciado el primer ministro húngaro en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, con motivo de su visita oficial de Berlín, según recoge Telex.

Magyar ha remarcado que es fundamental que se resuelva esta cuestión, vigente desde la última década, y que ha venido entorpeciendo aún más las siempre difíciles relaciones entre Kiev y Budapest, que espera abrir un nuevo capítulo con la llegada de sus nuevas autoridades tras los años de Viktor Orbán.

Hace unos días, Magyar adelantó que Budapest y Kiev ya habían establecido los primeros contactos de carácter técnico para abordar la situación de los derechos de los 100.000 húngaros que viven en Ucrania, especialmente en la región de Transcarpatia.

Por su lado, Merz ha mostrado comprensión con que Budapest "necesite aclarar cuestiones bilaterales" con Ucrania, caso de los derechos de la minoría húngara, pero ha recalcado que este motivo no puede usarse para bloquear el apoyo a Kiev ante la guerra lanzada por Rusia, uno de los grandes consensos europeos que hasta ahora desafiaba Orbán.

"No puede hacerse a expensas del apoyo europeo ni puede distraernos del objetivo de iniciar oficialmente las negociaciones de adhesión con Ucrania", ha afirmado el canciller alemán.