Malí anuncia la muerte de "numerosos terroristas" en enfrentamientos tras un ataque cerca de Burkina Faso

Archivo - El líder de la junta militar de Malí, Assimi Goita - PRESIDENCIA DE MALÍ - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha anunciado la muerte de "numerosos terroristas" en enfrentamientos registrados tras un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra un puesto de control en los alrededores de la ciudad de Sikasso, situada en el sur del país africano, cerca de la frontera con Burkina Faso.

"Tras unos combates llevados a cabo con profesionalidad por parte de las Fuerzas Armadas, numerosos terroristas han sido neutralizados, mientras que otros se dieron a la fuga, dejando atrás motocicletas, material de comunicaciones, paneles solares, baterías, víveres y artefactos explosivos de fabricación artesanal", ha dicho.

Así, ha recalcado que los combates estallaron después de que los militares "localizaran" a los atacantes en un bosque cerca de Fatia, al tiempo que ha aplaudido la labor de los soldados. "Los grupos terroristas armados serán perseguidos hasta su última trinchera", ha zanjado.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.