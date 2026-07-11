Malí y Argelia normalizan relaciones tras más de un año de tensiones por el derribo de un dron

Archivo - Imagen de archivo de un desfile militar en Malí, en 2025. - Europa Press/Contacto/Habib Kouyate - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Malí y Argelia han anunciado el retorno de sus respectivos embajadores a ambos países y la reapertura mutua de su espacio aéreo en lo que se trata de la normalización efectiva de relaciones tras más de un año de tensiones después de que el Ejército argelino derribara un dron maliense en 2025 en medio de versiones contradictorias sobre el lado de la frontera donde ocurrió el incidente.

El acercamiento, importante para la estabilidad de la región del Sahel, ha quedado certificado tras una llamada telefónica mantenida el viernes por el presidente maliense y líder de la junta militar, Assimi Goita, y el mandatario argelino, Abdelmayid Tebbune.

Tras el contacto, Tebbune ha dado orden a su embajador Kamal Ratib para que regrese a Bamako después de que la crisis provocara que fuera llamado a consultas a Argel el 7 de abril de 2025.

La decisión se debe, relata la agencia oficial de noticias argelina APS, al "compromiso constante e inquebrantable" del mandatario con el restablecimiento "relaciones argelino-malienses de vuelta a su curso histórico y natural (...) que sirve a los intereses de los dos países y los dos pueblos hermanos, así como a todos los países de la región del Sahel y de todo el continente africano" Prácticamente al mismo tiempo, el ministro portavoz del Gobierno maliense, el general Issa Ousmane Coulibaly, anunciaba el regreso a Argel de su embajador y "la reapertura del espacio aéreo nacional a todas las aeronaves civiles y militares que operen vuelos con origen o destino en la República Argelina".

La conversación entre ambos líderes, ha señalado el portavoz maliense "se desarrolló en un ambiente cálido y cordial" y bajo el compromiso de "fortalecer las relaciones entre Malí y Argelia en el marco de la paz y el respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial".