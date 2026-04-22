Marco Rubio aboga por mejorar la seguridad en Haití para "allanar el camino" a las elecciones

Archivo - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha subrayado este martes la importancia de mejorar la seguridad en Haití en aras de "allanar el camino" de Puerto Príncipe hacia las elecciones, tras mantener una reunión con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, en la cual le ha instado a "cumplir" su mandato "sin demora".

En ese encuentro en el cual Rubio ha destacado la "importancia de las mejoras en materia de seguridad para allanar el camino del país hacia las elecciones", según recoge el Departamento de Estado en nota de prensa, el secretario ha valorado "positivamente" los "avances en el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) --aprobada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad--" reiterando "la necesidad de que se cumpla su mandato sin demora".

"El secretario Rubio elogió el liderazgo del primer ministro, en un momento en que las fuerzas de seguridad amplían su presencia y su coordinación", reza el comunicado estadounidense.

La inclusión de las GSF en el territorio ha llegado en un momento marcado por la "expansión" de las pandillas en Haití más allá de Puerto Príncipe, capital de un país que ha registrado al menos 5.519 muertes por los actos violentos perpetrados por estos grupos armados y por las actuaciones contra ellos desde las fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026, según datos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Por otro lado, en este encuentro en el cual Washington ha reafirmado su compromiso con la "estabilidad y seguridad" de Haití, Rubio ha confirmado la renovación plunianual de la Administración estadounidense con los programas HOPE y HELP que permiten al país caribeño exportar productos textiles al mercado estadounidense, a fin de "respaldar las iniciativas de estabilización".