Marco Rubio visitará en mayo India tras la firma de un pacto "histórico" en materia comercial

Archivo - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. - Jakub Kotian/TASR/dpa - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto visitar el próximo mes de mayo India, un viaje que llegará tres meses después de la firma de un pacto "histórico" entre las partes en materia comercial, y que da a las partes acceso prioritario a "sectores de interés".

El embajador de Estados Unidos en Nueva Delhi, Sergio Gor, ha anunciado la visita del jefe de la diplomacia estadounidense durante su visita a la Casa Blanca, donde se ha reunido con el propio Rubio y el viceministro de Exteriores de India, Vikram Misri.

En un mensaje difundido en redes sociales, Gor ha descrito el encuentro a tres como "productivo" y "centrado en la relación bilateral, especialmente el comercio, minerales críticos y cuestiones de defensa". "El secretario Rubio espera con interés visitar la India el próximo mes", ha apuntado.

Ya el pasado mes de enero, el embajador anunció que ambas partes estaban trabajando para organizar una serie de contactos al más alto nivel. Varios altos cargos del Gobierno estadounidense han viajado a India durante los últimos meses, unos contactos que desembocaron en el citado acuerdo.

El proyecto incorpora entre sus puntos clave la eliminación o reducción por parte de India de los aranceles sobre "todos los productos industriales" y "una amplia gama de productos agrícolas y alimenticios" estadounidenses; así como la aplicación por parte de Estados Unidos de "una tasa arancelaria recíproca" del 18% sobre los bienes originarios de India y la supresión del arancel recíproco a "una amplia gama de bienes" entre los que se incluye productos farmacéuticos genéricos, gemas y los diamantes o aeronaves y sus de aeronaves.

Asimismo, Washington y Nueva Delhi se han comprometido a abordar otras cuestiones no arancelarias que atañen al comercio bilateral como las "barreras de larga data" al comercio de dispositivos médicos y productos alimenticios y agrícola estadounidenses o las restricciones a licencias de importación que retrasan el acceso al mercado a los bienes de tecnología de la información y la comunicación (TIC) de Estados Unidos.