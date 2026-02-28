Marruecos condena las represalias de Irán contra los países del Golfo

Protestas a favor de Irán tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel este sábado - Europa Press/Contacto/Idrees Abbas

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Marruecos ha expresado este sábado su condena de las represalias de Irán contra los países del Golfo, después de los "abyectos ataques" con misiles contra Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait, Jordania y Arabia Saudí en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán a primera hora del día.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores marroquí ha condenado "en los términos más enérgicos" el "abyecto ataque" con misiles contra los "Estados árabes hermanos".

"El Reino de Marruecos considera esta agresión una flagrante violación de la soberanía nacional de estos Estados, una infracción inaceptable de su seguridad y una amenaza directa para la estabilidad de la región", han indicado las autoridades del reino alauí.

Este comunicado llega en medio de la oleada de ataques de Teherán de este sábado tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el corazón del poder en la República Islámica. De este modo, Rabat ha expresado su "solidaridad" con los países afectados y apoya "todas las medidas legítimas que adopten para responder a este ataque y proteger su seguridad".

Israel y Estados Unidos han lanzado este sábado a primera hora una serie de bombardeos contra Irán con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen, en medio de los intentos diplomáticos de encauzar un acuerdo nuclear. Por su parte, la República Islámica ha respondido con ataques sobre territorio israelí y contra las bases militares de Estados Unidos en la región.