Más de 2.200 yihadistas de Estado Islámico han sido trasladados ya desde a Siria a Irak para cumplir condena

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraquí estima que 2.250 integrantes de la organización yihadista Estado Islámico, procedentes de Siria, se encuentran alojados en cárceles del país después de su traslado organizado por Estados Unidos.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó el 21 de enero una nueva misión para transferir a estos detenidos "para ayudar a garantizar que los terroristas permanezcan en instalaciones de detención seguras".

La misión de traslado comenzó mientras las fuerzas estadounidenses con el traslado con éxito a 150 combatientes de Estado Islámico retenidos en un centro de detención en Hasaka, Siria, a un "lugar seguro" en Irak. EEUU espera que hasta 7.000 detenidos de Estado Islámico acaben trasladados a suelo iraquí

"El proceso de traslado de milicianos de Estado Islámico continúa", ha declarado el portavoz del Gobierno, Saad Maan, a la agencia kurda-iraquí Rudaw. "Las fronteras están siendo vigiladas con mucha atención y hasta el momento no se ha producido ninguna fuga. Las operaciones de vigilancia continúan en todos los aspectos; no hay peligro y se han realizado cálculos para todas las posibilidades", afirmó.

Sin embargo, Rudaw informa también de que funcionarios locales de las provincias occidentales iraquíes de Nínive y Anbar han avisado de un aumento de la actividad yihadista tras dos recientes atentados suicidas en el oeste de Irak.

A mediados de enero, el asesor de seguridad nacional iraquí, Qasim al Araji, advirtió que Estado Islámico se estaba aprovechando de los últimos enfrentamientos entre las fuerzas kurdas y grupos armados afiliados a Damasco en Siria, durante los cuales detenidos escaparon de varias prisiones.