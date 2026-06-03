Mauritania intercepta frente a sus costas una embarcación con 110 migrantes, incluidos tres menores

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 18 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Mauritania han anunciado la interceptación frente a sus costas de una embarcación que partió de territorio de Gambia con 110 migrantes a bordo, entre ellos tres menores, después de sufrir un fallo de motor que llevó a los ocupantes a emitir una llamada de alarma a la Guardia Costera mauritana.

El Ministerio de Pesca e Infraestructuras Marítimas y Portuarias de Mauritania ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que la embarcación inició su ruta en la capital de Gambia, Banjul, y fue localizada durante la noche del martes frente a las costas de la capital mauritana, Nuakchot.

Así, ha manifestado que la operación de rescate, "llevada a cabo con un elevado grado de profesionalidad pese a las difíciles condiciones meteorológicas", se saldó con el rescate de los 110 ocupantes de la embarcación --80 malienses, doce senegaleses, diez gambianos, cuatro mauritanos, tres marfileños y un nigeriano--.

"La Guardia Costera Mauritana trató a todos los migrantes rescatados en línea con los procedimientos legales y humanitarios aplicables, en línea con las obligaciones nacionales e internacionales sobre operaciones de búsqueda y rescate marítimo y la protección de vidas en el mar", ha zanjado.

La operación ha tenido lugar apenas dos días después de que las autoridades mauritanas anunciaran el rescate frente a las costas de Nuakchot de cerca de 150 migrantes en otra embarcación que habría igualmente iniciado su ruta desde Gambia, en medio del aumento de los intentos de grupos de migrantes de llegar a las costas europeas a través de las Islas Canarias.

Mauritania es uno de los principales puntos de salida de la ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años y las Islas Canarias como principal destino.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.600 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.000 muertos y desaparecidos.