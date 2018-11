May prevé una "intensa semana de negociaciones" sobre el Brexit

Publicado 19/11/2018 6:37:54 CET

LONDRES, 19 Nov. (Reuters/EP) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha aseverado este lunes que esta será una "intensa semana de negociaciones" sobre el acuerdo de salida del país de la Unión Europea.

May, que se ha enfrentado a unos días difíciles tras anunciar que el Gabinete ha respaldado el plan acordado para el Brexit, ha restado importancia a la posible moción de censura dentro de su propio partido, e incluso ha afirmado que la oposición no tiene los votos necesarios para impulsarla --"hasta donde yo sé", ha matizado--.

"Ahora tenemos una semana intensa de negociaciones ante nosotros", ha manifestado la dirigente británica de cara a la cumbre convocada por el presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, para el próximo 25 de noviembre en un intento por cerrar el acuerdo.

"Durante ese tiempo espero que logremos elaborar y desarrollar los detalles completos y definitivos del marco que sustentará nuestra futura relación con la UE", ha aseverado. "Estoy segura de que podemos lograr un acuerdo en el Consejo Europeo que pueda llevar a la Cámara de los Comunes", ha continuado.

A pesar de que May ha defendido el acuerdo, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, lo ha rechazado por "no responder a las necesidades del país".

"El Gobierno está tratando de forzar un mal acuerdo que no cumple con los requisitos y necesidades de Reino Unido y que nos pone en peligro de sufrir serios problemas económicos", ha señalado. "La primera ministra sabe que no existe una opción real de no llegar a un acuerdo. Ni el Gabinete ni el Parlamento aceptarían algo tan peligroso y extremo", ha añadido.