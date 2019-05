May propondrá un "oferta nueva y audaz" para el Brexit ante el escepticismo laborista

Publicado 19/05/2019 16:26:00 CET

LONDRES, 19 May. (Reuters/EP) -

La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado este domingo que presentará una "oferta nueva y audaz" a los diputados con un "paquete de medidas mejorado" en su intento final por obtener un acuerdo para el 'Brexit' en el Parlamento antes de abandonar el cargo.

Tras fracasar tres veces con su proyecto para la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), el Gobierno propondrá al Parlamento el próximo mes una cuarta iniciativa, el Proyecto de Ley de Acuerdo de Retirada, que busca promulgar el acuerdo.

"Sea cual sea el resultado de cualquier votación, no voy a pedir a los diputados que se lo piensen de nuevo: les pediré que consideren un acuerdo nuevo y mejor con una mente abierta y que le den su apoyo", ha manifestado May a través de una columna en el 'Sunday Times'.

La fecha de la votación y el contenido de lo que se someterá a consideración de los legisladores aún no se han hecho públicos.

Las conversaciones sobre el Brexit entre los conservadores de May y el opositor Partido Laborista fracasaron el pasado viernes, horas después de que la primera ministra, quien terminó de negociar los términos de divorcio con la Unión Europea, acordara fijar un calendario sobre su salida del poder.

El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha respondido por contra que May no se ha movido de ninguna de las posiciones que hicieron fracasar su intento anterior.

"No hemos visto todavía lo que será el nuevo proyecto de ley, pero nada de lo que he escuchado me hace creer que sea fundamentalmente diferente del anterior, por lo que hasta ahora no lo estamos respaldando", ha manifestado en una entrevista para el programa de Andrew Marr, en la BBC.