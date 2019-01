May sigue negociando en Navidades con dirigentes de la UE para lograr garantías que salven su acuerdo del Brexit

Publicado 31/12/2018 16:10:06 CET

LONDRES, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra británica, Theresa May, no ha cesado sus contactos durante las fiestas navideñas con dirigentes europeos para intentar arrancar las garantías que le permitan ratificar en el Parlamento británico el Acuerdo de Retirada pactado por su Gobierno con Bruselas, después de que tuviera que aplazar hasta la tercera semana de enero la votación por evidente falta de apoyos.

"Ha estado en contacto con siete (dirigentes) durante la última semana", ha explicado una portavoz de Downing Street citada por el diario 'The Guardian'. "No tengo la lista, pero ha mantenido conversaciones con dirigentes europeos y seguirá teniéndolos hasta la votación", ha añadido.

El Parlamento retomará sus sesiones el 9 de enero, pero no se votará hasta la semana siguiente como muy pronto, un aplazamiento que da tiempo a May para lograr las "garantías legales y políticas" necesarias en particular en lo que respecta al 'backstop' o solución de emergencia para la frontera de Irlanda del Norte, que mantendría 'de facto' a Reino Unido en el mercado común, lo cual rechazan los 'brexiters' más duros.

Sin embargo por el momento May no ha logrado una solución satisfactoria. "Queda trabajo por hacer. La primera ministra está completamente concentrada en conseguirlo antes de la votación. El equipo británico está en contacto a nivel oficial con sus contrapartes de la UE. Ella se concentra en conseguir las garantías que quieren los diputados antes de la votación", ha argumentado.

Mientras, ha surgido la polémica por el nombramiento como caballero este 1 de enero de uno de los detractores del acuerdo alcanzado por May con Bruselas, el diputado conservador John Redwood, lo que ha levantado suspicacias ante un posible cambio de opinión. El propio Redwood ha asegurado que ello no cambiará su postura.