May subraya que el Gobierno tendrá en cuenta el "interés nacional" y descarta "renegar" del Brexit

Publicado 14/11/2018 14:12:28 CET

LONDRES, 14 Nov. (Reuters/EP) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha afirmado que su Gobierno decidirá este mismo miércoles los próximos pasos en relación al proceso de ruptura con la Unión Europea teniendo en cuenta el "interés nacional", si bien ha insistido en que no cabe un segundo referéndum ni "renegar" de la consulta de junio de 2016.

"Confío en que (las decisiones del Gobierno) nos acerquen significativamente a la entrega al pueblo británico de lo que votó en referéndum", ha dicho May ante la Cámara de las Comunes, a la que espera volver para anunciar los "resultados" de la reunión con sus ministros.

El presidente de la Cámara, John Bercow, ha apuntado que "con toda probabilidad" el pronunciamiento del Ejecutivo sobre el Brexit tendrá lugar el jueves, aunque no ha descartado que pueda llegar este mismo miércoles tras la precipitación de los acontecimientos.

"No se repetirá el referéndum, no renegaremos de la decisión del pueblo británico", ha subrayado la primera ministra, en el marco de una comparecncia en la que se ha comprometido a que Reino Unido saldrá de la Unión en la fecha prevista, el 29 de marzo de 2019.

A última hora de la tarde del miércoles, el Gabinete de May informó de que los negociadores de las dos partes habían alcanzado un acuerdo para el Brexit, un extremo que no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial del bando europeo, que pide cautela. May espera recibir el aval de sus ministros en una reunión que comienza a las 14:00 horas (15:00 horas en la Europa continental).