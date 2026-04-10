La Media Luna Roja de Irán cifra en más de 125.000 las infraestructuras civiles atacadas durante la ofensiva

Archivo - Trabajadores de la Media Luna Roja iraní durante las labores de rescate tras un ataque de Estados Unidos en Irán - MEDIA LUNA ROJA IRANÍ - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Media Luna Roja de Irán, Pirhosein Kolivand, ha cifrado este viernes en 125.630 las infraestructuras civiles atacadas en el marco de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y que se encuentra actualmente atravesando el periodo de alto el fuego anunciado el martes.

En un comunicado, Kolivand ha alertado de que 100.000 de estas instalaciones son viviendas, mientras que 23.500 son locales comerciales y 339 infraestructuras médicas, como centros de salud y hospitales, todas ellas atacadas "de forma salvaje por el enemigo".

"El enemigo sionista ha atacado también 15 infraestructuras energéticas y aeroportuarias", ha denunciado, al tiempo que ha señalado que algunas ambulancias de la propia organización también han sufrido daños en el marco de las operaciones militares. Además, una veintena de centros de la propia Media Luna Roja se han visto alcanzados por los ataques, así como 32 universidades y más de 850 colegios.

La mayoría de estos ataques, ha sostenido, han tenido lugar en las provincias de Teherán, Hormozgán, Juzestán, Isfahán, Bushehr, Alborz, Kermanshá y Qom, entre otras. Además, ha indicado que un 1,6 millones de voluntarios se han sumado recientemente a la Media Luna Roja, lo que supone un total de unos 4 millones de voluntarios desde el inicio de la guerra.

"El entusiasmo de la población a la hora de unirse a la comunidad de la Media Luna Roja es ahora mayor que nunca. (...) No dejamos que nadie se preocupe sobre la idea de obtener medicamentos", ha aseverado, antes de recalcar que "no se ha pedido ayuda a ningún país", pero tampoco se ha impedido a otros "ayudar" a Irán durante esta guerra.