La Media Luna Roja de Irán denuncia un ataque contra un almacén de ayuda humanitaria

Trabajadores de la Media Luna Roja iraní durante las labores de rescate tras un ataque de Estados Unidos en Irán - MEDIA LUNA ROJA IRANÍ

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Media Luna Roja de Irán ha denunciado este viernes un ataque con dron perpetrado contra un almacén de ayuda humanitaria en la provincia de Bushehr, en el sur del país, a medida que avanza la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní.

"El ataque perpetrado con un vehículo aéreo no tripulado contra un almacén de ayuda humanitaria en la provincia de Bushehr ha destruido dos contenedores con suministros, así como dos vehículos destinados a su distribución", ha lamentado la organización en un comunicado difundido a través de Telegram.

El miércoles, la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja informó de la muerte de tres de sus trabajadores en el marco de la guerra, que comenzó hace ya más de un mes.

Hasta la fecha, las autoridades iraníes sitúan en 2.076 los muertos por la ofensiva, de los cuales 216 son menores de edad. Por su parte, la Media Luna Roja iraní ha informado de que los bombardeos han destruido o dañado más de 100.000 edificios civiles, casi 40.000 de ellos en Teherán, la capital. Además, han sido alcanzadas unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud en las cuatro semanas de bombardeos.