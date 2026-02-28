La mediación omaní denuncia el ataque de EEUU e Israel como un boicot a las conversaciones nucleares con Irán

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi - Iranian Foreign Ministry / Zuma Press / ContactoPh

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Omán y mediador en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de la república islámica, Badr al Busaidi, ha denunciado que los ataques combinados de este sábado ejecutados por Washington y Tel Aviv contra la capital iraní y otros puntos del país han representado un golpe casi letal a a las conversaciones.

Estoy consternado. Una vez más, hay negociaciones activas y serias se han visto socavadas", ha lamentado Al Busaidi, como ya hizo en verano del año pasado durante la primera operación estadounidense-israelí contra el programa nuclear iraní, también en plenas negociaciones.

"Esto no beneficia ni a los intereses de Estados Unidos ni a la causa de la paz mundial. Y rezo por los inocentes que sufrirán. Insto a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más. Esta no es su guerra", ha lamentado.