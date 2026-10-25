Mélenchon cree que hay elementos de una "situación revolucionaria" en Francia

El candidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon (archivo) - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la Francia Insumisa a la Presidencia francesa, Jean-Luc Mélenchon, ha afirmado este domingo en Francia que se dan los elementos para una "situación revolucionaria" tras las recientes protestas sociales en todo el país.

"No quisiera decir que esta es una situación prerrevolucionara, porque sé que sería ridículo anunciar acontecimientos que puede que no ocurran, pero podemos decir que ahora mismo se dan muchos de los ingredientes de lo que llamamos una situación revolucionaria", ha argumentado en una entrevista televisiva.

Mélenchon ha apelado a "conocer nuestra historia" porque "Francia siempre será un pueblo inquieto" porque es un "pueblo compuesto". "Durante Gran Revolución (la Revolución Francesa) la mitad de los franceses no hablaba francés", ha recordado.

En cambio, "los alemanes siempre han sido alemanes porque hablan alemán y se consideran alemanes". "No es igual con los franceses. Francia se ha construido en torno al Estado. Somos un constructo político y somos más sensibles que cualquier otro pueblo a la política", ha argumentado.

El candidato de izquierda también se ha referido al conflicto con Rusia y ha abogado por "nada de guerras con los rusos". "Los rusos son, por naturaleza, nuestros aliados siempre que somos invadidos. Y, cuando no son nuestros aliados, son ellos quienes nos invaden", ha apuntado.

"Obviamente si nos atacaran, responderíamos. Así es como funcionan las cosas, pero no hagamos nada que nos convierta en cobeligerantes", ha abogado.