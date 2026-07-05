Al menos 39 sospechosos de terrorismo detenidos en Turquía, incluidos periodistas y profesores universitarios

Archivo - Detenciones por agentes de la Policía en Estambul (Turquía) - Europa Press/Contacto/Abdullah Tepeli - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 39 personas han sido detenidas en las últimas horas acusadas de terrorismo, incluidos periodistas, profesores universitarios y militantes de grupos de izquierda en una redada dirigida en parte contra el grupo Camino Revolucionario (DEV YOL) a pocas horas del comienzo en Ankara de la cumbre de la OTAN.

La operación, desarrollada en ocho provincias turcas, se ha concentrado en las juventudes del grupo de extrema izquierda. La mayoría de las detenciones se han producido en Estambul, informa la agencia de noticias turca Anatolia.

En concreto ha habido 53 registros en Estambul, a los que hay que sumar los realizados en Kocaeli, Ankara, Aksaray, Kirklareli, Nigde, Agri y Esmirna. En los registros se han hallado una pistola, ocho cargadores, documentación en físico y en formato digital.

Esta operación ha permitido identificar a 50 sospechosos mediante escuchas e investigaciones financieras y de registros de llamadas telefónicas.

La Fiscalía de Estambul ha abierto una investigación contra los detenidos por pertenencia a las Asociaciones Juveniles Revolucionarias. DEV YOL es el heredero del histórico Partido-Frente Popular de Liberación de Turquía (THKP-C), fundado en la década de 1970, y está considerado una organización terrorista por las autoridades turcas.

Entre los detenidos hay miembros de partidos políticos, sindicalistas, miembros de ONG y periodistas han informado la televisión Halk TV y el periódico 'Cumhuriyet'. Entre los informadores arrestados hay dos directores de los portales de noticias T24 y Oda TV.

La Asociación Turca de Periodistas (TGC) y la Asociación Progresista de Abogacía (CHD) han pedido la liberación de los detenidos y han denunciado los hechos como un ataque a la libertad de expresión y una intimidación en vísperas de la Cumbre de la OTAN que se celebra los días 7 y 8 de julio.

Por otra parte, las autoridades turcas han informado de la detención de 28 personas presuntamente vinculadas a Estado Islámico en la provincia de Kocaeli. La semana pasada hubo más arrestos similares.