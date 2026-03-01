Al menos seis muertos en protestas ante el Consulado de EEUU en Karachi (Pakistán) por la muerte de Jamenei

Protestas contra la muerte del ayatolá Alí Jamenei - Ameer Al-Mohammedawi/dpa

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han resultado heridas como consecuencia de enfrentamientos entre Policía y manifestantes concentrados este domingo ante el Consulado de Estados Unidos en la ciudad paquistaní de Karachi para protestar contra la muerte del ayatolá Jamenei en los ataques de EEUU e Israel que comenzaron el pasado sábado en Irán.

La Policía y los Rangers paquistaníes intervinieron en el momento en que los manifestantes intentaron entrar en el complejo diplomático, según informan fuentes de seguridad a la cadena paquistaní Geo TV.

Los heridos son manifestantes y han sido trasladados a hospitales próximos para recibir tratamiento.

Irán confirmó esta madrugada la muerte de Alí Jamenei y ha anunciado 40 días de luto oficial en el país árabe. Falleció en su oficina ubicada en su residencia mientras realizaba labores de trabajo, según los medios iraníes, como consecuencia de los bombardeos de Tel Aviv y Washington que atacaron este sábado de sorpresa el centro de poder del país persa con el objetivo declarado de forzar un cambio de gobierno en Irán.