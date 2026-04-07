Al menos cinco muertos por el impacto de un proyectil en Basora, en el sur de Irak

Archivo - Bandera de Irak - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto este martes a causa de un proyectil que ha impactado en la provincia de Basora, en el sur de Irak, en el marco de la guerra desatada hace más de un mes en Oriente Próximo desde que Israel y Estados Unidos lanzaran una ofensiva sorpresa contra Irán.

Fuentes citadas por la agencia de noticias iraquí Shafaq y la cadena kurda Rudaw han indicado esta cifra preliminar de víctimas mortales, después de que un cohete haya impactado en una vivienda en una zona agrícola de Jor al Zubair, una localidad próxima a la frontera de Irán con Kuwait.

La provincia de Basora y la capital iraquí, Bagdad, se han visto especialmente afectadas por el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, tanto por la ubicación de Irak como por la presencia de milicias proiraníes en su territorio, que han ocupado durante años un lugar de excepción en el estamento de seguridad.