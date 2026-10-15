Al menos cinco muertos y nueve heridos en nuevos ataques rusos contra Ucrania en Kirovogrado y Dnipropetrovsk

Archivo - Un militar ucraniano, perteneciente a la unidad de reconocimiento aéreo, trabaja durante una operación en Dnipropetrovsk. - Tomá¡ Davidov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y otras nueve han resultado heridas en las últimas horas como consecuencia de una ola de ataques perpetrados por las fuerzas rusas con drones y bombas aéreas contra las regiones ucranianas de Kirovogrado y Dnipropetrovsk, según han informado las autoridades locales.

El gobernador de la región oriental de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzh, ha notificado la muerte de dos personas tras la destrucción de una vivienda unifamiliar en la comunidad de Novoleksandrivska, ubicada en el distrito de Dnipro. El balance en esta provincia asciende, por el momento, a tres heridos, entre los que figura un hombre de 56 años y una mujer de 82 que han recibido atención médica ambulatoria y una mujer de 31 años, que ha sido trasladada al hospital.

Durante la madrugada, las tropas rusas han atacado hasta cinco distritos de Dnipropetrovsk en más de diez ocasiones combinando el uso de drones y bombas aéreas, provocando además diversos incendios en zonas residenciales de Pavlogrado, donde los equipos de rescate continúan trabajando. A pesar de los daños y las víctimas, Ganzh ha destacado que los sistemas de defensa antiaérea ucranianos han logrado interceptar y derribar un total de 39 vehículos aéreos no tripulados enemigos durante la noche.

Por su parte, en la región de Kirovogrado, situada en el centro del país, el gobernador Andri Raikovich ha confirmado el fallecimiento de tres personas en la capital regional debido a una ofensiva que ha tenido como objetivo principal instalaciones logísticas, de transporte y empresas industriales. El ataque ha dejado además seis heridos, cinco de los cuales han tenido que ser ingresados en centros médicos de la ciudad.