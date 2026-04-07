Al menos cuatro heridos en Qatar tras la caída de metralla de un dron interceptado

Archivo - En el centro, bandera de Qatar - Europa Press/Contacto/Albin Lohr-Jones - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Qatar ha informado este martes de que al menos cuatro personas han resultado heridas, entre ellas un menor de edad, a causa de la caída de metralla sobre una vivienda en una localidad a las afueras de la capital del país, Doha.

El Ministerio del Interior ha precisado que todas las víctimas, incluida una "niña qatarí", presentan heridas de gravedad moderada, como consecuencia de la caída de metralla sobre la vivienda de un particular en Muraij, en el municipio de Rayán, un "incidente provocado por la interceptación, por parte de la defensa aérea qatarí, de misiles iraníes". El suceso ha provocado asimismo "daños materiales limitados" en la zona, han agregado las autoridades qataríes.

El incidente tiene lugar en medio de la guerra desatada hace más de un mes en Oriente Próximo desde que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses de Washington en sus vecinos del golfo Pérsico. A esto se suma, además, el bloqueo del estrecho de Ormuz, y bombardeos contra buques en la zona.