Al menos cuatro muertos y 15 heridos en un ataque de Israel contra dos miembros de Hamás en el norte de Gaza

Vista de un edificio en ciudad de Gaza bombardeo por Israel - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y otras 15 han resultado heridas a causa de un bombardeo efectuado este miércoles por el Ejército de Israel contra ciudad de Gaza, en el norte e la Franja.

La Media Luna Roja Palestina ha informado de este balance de víctimas, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hayan atacado un bloque de viviendas situado en el centro de la citada localidad.

Por su parte, un portavoz de las FDI ha anunciado en redes sociales el "reciente" bombardeo, asegurando que su objetivo son dos miembros "clave" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el norte del enclave.

Este mismo miércoles, Hamás ha confirmado la muerte del líder de su brazo militar, Mohamad Odé, en un bombardeo ejecutado en la víspera contra la ciudad de Gaza, una semana después de ser nombrado para el cargo tras el asesinato de su predecesor, Ezeldín Hadad, en otro ataque contra la Franja.

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó el martes que al menos 906 personas han muerto y 2.747 han resultado heridas a causa de ataques perpetrados por Israel desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, antes de cifrar en más de 72.800 los muertos y 172.800 los heridos por la ofensiva desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.