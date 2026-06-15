Al menos dos agentes sirios muertos en un ataque terrorista contra una sede del Ministerio del Interior en Raqqa

Archivo - Edificio destruido en las calles de Raqqa, en el este de Siria - Europa Press/Contacto/Antonin Burat - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado este lunes la muerte de al menos dos agentes de las fuerzas de seguridad a causa de un ataque terrorista contra las dependencias del Ministerio del Interior en la provincia de Raqqa, en el este del país.

Un portavoz de la cartera ministerial ha indicado durante una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias siria SANA que "un atentado terrorista suicida tuvo como objetivo uno de los campamentos del Ministerio del Interior en la provincia de Raqqa, causando la muerte de dos miembros del personal".

El portavoz ha precisado que se trata de un balance preliminar, sin dar más detalles sobre el suceso.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha indicado que al menos cuatro agentes sirios han resultado heridos tras un ataque contra la sede de las Fuerzas de Seguridad Interna en la ciudad de Raqqa.

El suceso, que no ha sido hasta el momento reivindicado, presenta el 'modus operandi' de los cometidos por células de Estado Islámico, con un asalto seguido de intercambio de disparos, antes de que un atacante suicida se inmolara en la zona, ha indicado la organización con sede en Londres e informantes en Siria.

Tras ello, las autoridades han ordenado el despliegue de efectivos en la zona e impuesto medidas de seguridad, además de emprender un operativo para la búsqueda de los responsables.