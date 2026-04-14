Al menos dos muertos en un nuevo bombardeo de EEUU contra una embarcación en el Pacífico oriental

Archivo - "Ataque letal" de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico - US SOUTHERN COMMAND - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha matado este lunes a dos personas en un nuevo bombardeo contra una embarcación en el océano Pacífico oriental, a la que ha acusado de "participar en operaciones de narcotráfico", una frecuente alegación en la campaña estadounidense que ya ha dejado 170 víctimas mortales a base de ataques aéreos contra embarcaciones en esas aguas y en el mar Caribe.

"La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas", ha afirmado en redes sociales el Comando Sur (Southcom) del Ejército estadounidense.

Al hilo, el órgano castrense ha defendido que "la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

"Dos narcoterroristas han muerto durante la acción", ha señalado el Comando Sur, que no ha hecho referencia a superviviente alguno, mientras que ha destacado que "ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido".

La operación se ha llevado a cabo "bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan", al igual que la ejecutada en la víspera contra dos embarcaciones, un bombardeo que mató a cinco personas y dejó un superviviente.

Con este nuevo ataque, la campaña de bombardeos de la Administración de Donald Trump a ambos lados de las Américas se ha cobrado ya 170 vidas, así como múltiples denuncias y acusaciones de ejecuciones extrajudiciales por parte de gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales.