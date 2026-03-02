Al menos dos muertos en protestas cerca de la zona gubernamental de Islamabad (Pakistán)

Fuerzas de seguridad paquistaníes desplegadas frente a las protestas celebradas en Islamabad contra los ataques de EEUU e Israel contra Irán - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y una treintena han resultado heridas este domingo en la capital paquistaní, Islamabad, en el marco de los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes concentrados en la llamada Zona Roja --un área de la ciudad donde se ubican las principales sedes gubernamentales y legaciones diplomáticas-- para protestar contra la muerte del ayatolá Alí Jamenei en los ataques de Estados Unidos e Israel que comenzaron este sábado en Irán.

Pese a que el juez del distrito, Irfan Nawaz Memon, ha comunicado esta mañana en redes sociales la prohibición de todo tipo de reuniones invocando el Código de Procedimiento Penal, una multitud de manifestantes ha acudido a las inmediaciones del llamado Enclave Diplomático --un área de acceso restringido que acoge más de 40 embajadas, entre ellas la de Estados Unidos-- para mostrar su oposición a la operación lanzada por Estados Unidos e Israel, derivando en múltiples enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desplegadas.

Las principales confrontaciones se han dado en las proximidades de la sede del Ministerio de Exteriores paquistaní, donde la Policía y los 'Rangers' han llegado a emplear fuego real para terminar de dispersar a los manifestantes, una estrategia repetida por los agentes, ya a última hora de la tarde, cuando miles de personas llegaron al área comercial de Aabpara Chowk para marchar hacia la Embajada estadounidense, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

Como consecuencia de los enfrentamientos, nueve personas han resultado heridas y han sido trasladadas al Hospital Policlínico de Islamabad, y una de ellas ha terminado falleciendo a causa de las heridas, según han informado fuentes del centro hospitalario al citado periódico.

Asimismo, fuentes del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS, por sus siglas en inglés) han indicado a 'Dawn' la llegada de una víctima mortal y de 25 heridos, entre los que se encontraban tres policías y dos rangers.

Con todo, tras los enfrentamientos, la Policía de Islamabad ha informado en la madrugada de este lunes a través de redes sociales de la apertura de dos rutas de acceso a la Zona Roja, tras una jornada de cierre completo.

Estas protestas se suman a las ocurridas en Karachi, donde al menos diez personas han muerto y 31 han resultado heridas, en el marco de una ola de manifestaciones tras la muerte del líder supremo de Irán y otros altos cargos de la República Islámica.