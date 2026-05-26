Al menos un fallecido y doce heridos tras un seísmo de 4,8 en el este de Pakistán

Archivo - Bandera de Pakistán - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y decenas han resultado herida a causa del derrumbe de varias viviendas en la ciudad de Jhelum, en la provincia paquistaní de Punyab (este), donde este martes se ha registrado un seísmo de magnitud 4,8 en la escala de Ritcher.

Las autoridades de la localidad han confirmado en declaraciones al diario 'Dawn' que una persona ha fallecido mientras que otras doce han resultado heridas, por lo que han sido trasladadas a distintos centros sanitarios.

De acuerdo a los equipos de emergencias, la única víctima mortal hasta el momento es un "adolescente" que fue hallado en ese estado nada más llegar a las zonas afectadas por el seísmo en esta localidad.

Los equipos han registrado, asimismo, graves daños en al menos una decena de viviendas a causa de un terremoto con una profundidad de doce kilómetros y epicentro a 58 kilómetros al suroeste de Jhelum, según ha indicado en un comunicado el Departamento Meteorológico de Pakistán.

El seísmo ha tenido lugar pasadas las 19.00 horas (hora local, 16.00 en España peninsular y Baleares), ha indicado este organismo.