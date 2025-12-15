Al menos un muerto por un ataque de Ucrania contra zonas de Jersón bajo control ruso

Imagen de archivo de varios militares rusos. - Europa Press/Contacto/Roman Sokolov

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida este lunes en la localidad de Novaya Kajovka, en la provincia ucraniana de Jersón, a causa de un ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas contra zonas bajo control ruso en el marco de la invasión.

El gobernador prorruso de la provincia, Volodimir Saldo, ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta en Telegram que un edificio residencial ha resultado gravemente dañado por los ataques perpetrados por los drones del Ejército ucraniano.

"Las ventanas se hicieron añicos y el techo quedó destrozado. También fue alcanzado un automóvil. Un civil ha muerto", ha explicado, al tiempo que ha confirmado que una frutería también ha sufrido daños.

"Una mujer de 65 años ha sido hospitalizada tras sufrir múltiples heridas en las piernas causadas por la metralla", recoge el texto, que ha alertado de que una guardería también ha sufrido daños.

Saldo ha hecho hincapié en que se han registrado ataques "del enemigo" en zonas de Aleshki, Velikaya Lepetija, Kazachi Lagerya, Kajovka, Korsunka, Novaya Mayachka y Obrivka, entre otras.

Jersón, junto a Donetsk, Lugansk y Zaporiyia --todas ellas parcialmente ocupadas en el marco de la invasión--, fueron anexionadas en octubre de 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea por parte de Moscú.