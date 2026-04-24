Al menos un muerto y cinco heridos en un tiroteo en un centro comercial de Luisiana

Un agente de la Policía de Baton Rouge en una imagen de archivo - POLICÍA DE BATON ROUGE EN FACEBOOK

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tiroteo ocurrido este jueves en un centro comercial de la ciudad de Baton Rouge, segunda ciudad más poblada del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, se ha saldado con, al menos un muerto y cinco heridos, según el balance preliminar de las autoridades.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía de Baton Rouge, citadas por la cadena NBC, precisando que dos grupos comenzaron a dispararse entre sí, resultando heridas cinco personas y otra fallecida.

"Todos los heridos han sido trasladados a hospitales de la zona", ha asegurado en redes sociales la autoridad policial recalcando, a su vez, que la investigación abierta "sigue en curso".

Por el momento, han sido arrestadas cinco personas consideradas sospechosas, según la última actualización del cuerpo de seguridad que ya ha calificado de "seguro" al centro comercial donde han ocurrido los hechos.