Al menos un muerto y cuatro heridos tras interceptar un ataque en la planta de gas de Habshan, en Abu Dabi

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas a causa de dos incendios producidos este viernes en las instalaciones de gas de Habshan, en Abu Dabi, tras la caída de escombros al interceptar un ataque, en el marco de la guerra en Oriente Próximo, que entra en su segundo mes desde que Israel y Estados Unidos lanzaran una ofensiva sorpresa contra Irán.

"Como consecuencia de este incidente, un ciudadano egipcio perdió trágicamente la vida durante la evacuación del lugar. Además, cuatro personas sufrieron heridas leves: dos ciudadanos pakistaníes y dos ciudadanos egipcios", han indicado las autoridades emiratíes en redes sociales, que han confirmado daños "importantes" en las instalaciones.

Los incendios se han producido "por la caída de escombros tras la interceptación exitosa por parte de los sistemas de defensa aérea", ha agregado Abu Dabi, antes de emplazar a los ciudadanos a que se informen exclusivamente con "fuentes oficiales y que eviten difundir rumores o información no verificada".