Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo en el sureste de Países Bajos

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y dos agentes de Policía de Países Bajos han resultado heridos en un tiroteo registrado en la localidad de Overasselt, en la provincia neerlandesa de Gelderland, situada en el sureste del país, un incidente que ha llevado a la detención de una treintena de personas.

Las fuerzas de seguridad del país han informado de que la víctima mortal del tiroteo, que ha tenido lugar durante la madrugada de este martes, es un hombre de 51 años, al tiempo que han informado de que la alarma se mantiene de momento a medida que avanzan las operaciones policiales en la zona.

Las autoridades han indicado que entre los detenidos se encuentran personas de diferentes nacionalidades, entre ellas francesa, belga y argelina, pero también neerlandesa.

De momento, las fuerzas de seguridad --que han pedido paciencia a la población-- siguen adelante con las pesquisas para determinar la posible implicación de todos ellos, tal y com ha informado la cadena de televisión pública NOS.

El alcalde de Overasselt, Joerie Minses, ha lamentado lo sucedido en una rueda de prensa y ha expresado que "la sociedad se encuentra conmocionada". "No solo el municipio está conmocionado, sino toda la sociedad", ha insistido, antes de añadir que hará "todo lo posible por restablecer la paz y el orden público". "Lo ocurrido esta noche no es propio de Overasselt", ha afirmado.