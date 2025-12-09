Al menos otros dos muertos por los ataques de Tailandia en la frontera con Camboya

Archivo - Una escuela en Kouk Mon, provincia camboyana de Oddar Meanchey, dañada durante el conflicto de este año entre Camboya y Tailandia - Europa Press/Contacto/Magdalena Chodownik

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muertos este martes en ataques perpetrados por el Ejército de Tailandia contra zonas de la provincia de Banteay Meanchey, en la frontera de este país con Camboya, después que otros cuatro civiles fallecieran a causa de los bombardeos de Bangkok este fin de semana y en medio del aumento de tensiones entre las partes que está poniendo en peligro el acuerdo de paz firmado a finales de octubre.

"A las 00.59 horas del 9 de diciembre de 2025 (18.59 del 8 de diciembre en la España peninsular y Baleares), el Ejército tailandés abrió fuego contra Camboya, intensificándose en la zona del distrito de Thma Puok, provincia de Banteay Meanchey, lo que provocó la muerte de dos civiles que viajaban por la carretera nacional 56", ha relatado el Ministerio de Defensa de Camboya en su cuenta de la red social X, denunciando que las tropas del país vecino "continuaron disparando ininterrumpidamente durante toda la noche".

En el comunicado, Nom Pen ha reiterado que el país vecino "ha violado el alto el fuego" y la declaración conjunta del pasado 26 de octubre, "al llevar a cabo otra agresión armada contra (su) integridad territorial", por lo que ha instado a Bangkok que "vuelva a implementar" la tregua alcanzada entonces en Kuala Lumpur (Malasia).

Pese a ello, ha asegurado que las fuerzas camboyanas "siguen respetando e implementando inquebrantablemente todas las decisiones del Gobierno (...) de Camboya para resolver el problema de forma pacífica, de conformidad con el Derecho Internacional, a fin de proteger la soberanía, la integridad territorial y la seguridad del pueblo camboyano".

Estas víctimas se suman a otros cuatro fallecidos y nueve heridos a manos del Ejército de Tailandia contra zonas de Preah Vihear y Oddar Meanchey, en la frontera entre ambos países, tras denunciar ataques por parte de tropas camboyanas, que habrían dejado un soldado tailandés muerto y varios heridos --unas informaciones que ha sido rechazadas por Nom Pen--.

La situación ha llevado a miles de residentes a evacuar los distritos fronterizos ante la posibilidad de que se produzca un recrudecimiento de los ataques, según informaciones del diario 'The Khmer Times', mientras las autoridades de Vietnam y la Unión Europea han pedido cautela y contención.

En la misma línea se ha manifestado en las últimas horas el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que ha instado a Tailandia y Camboya a que "actúen con moderación y eviten una mayor escalada".

En palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric, se ha mostrado "preocupado por (...) los nuevos enfrentamientos armados entre Camboya y Tailandia, en particular los ataques aéreos y la movilización de equipo pesado en la zona fronteriza" y ha lamentado que "ya (hay) numerosas víctimas y desplazamientos a ambos lados de la frontera".

En este sentido, ha recordado a ambos gobiernos que "deben proteger a los civiles y facilitar la ayuda humanitaria", les ha pedido que "vuelvan al marco del acuerdo" firmado en la capital malaya y ha expresado la disposición del organismo para "apoyar todos los esfuerzos encaminados a promover la paz (...) en la región".