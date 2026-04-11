Al menos siete muertos en nuevos ataques israelíes en Líbano en medio del diálogo de Islamabad entre EEUU e Irán

Bombardeo israelí en Beirut
MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
Al menos siete personas han muerto en las últimas horas en ataques israelíes sobre el sur de Líbano en el marco de la ofensiva militar israelí lanzada el 2 de marzo contra la milicia de Hezbolá y que no ha cesado a pesar del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.
Cabe recordar que este viernes, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, condicionó el comienzo de las negociaciones de hoy con Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, al levantamiento de sanciones por parte del país norteamericano y a la extensión de la tregua a Líbano.
En Kafarsr, en el distrito de Nabatiye, han muerto cuatro personas, incluido un trabajador del Ministerio de Sanidad libanés, y cuatro personas más han resultado heridas, según recoge la agencia de noticias oficial libanesa, NNA.
El Ministerio de Sanidad ha emitido un comunicado reiterando su condena a la sucesión de ataques contra personal sanitario que denuncia como una violación del Derecho Internacional Humanitario. "Estas violaciones están siendo documentadas en denuncias internacionales para preservar los derechos de quienes se sacrifican por el servicio humanitario de rescate", ha advertido.
Por otra parte, la aviación israelí ha atacado al amanecer la localidad de Mefdún, también en Nabatiyé, y ha matado a tres personas en un edificio residencial, informa NNA.
Asimismo ha sido bombardeada por la aviación israelí la aldea de Tul Nabatiyé, donde varios edificios de viviendas han quedado destruidos. En Jebchit ha sido bombardeado un generador eléctrico privado y en Yabaa, en la región de Iqlim al Tufa, ha caído un misil que no ha detonado.
También se han constatado ataques israelíes en Jiam (distrito de Marjayún), Shebaa (Hasbaya), Kafar Remán y Mansuri (Tiro), Abba (Nabatiye) y Burj Qalauié (Bint Yebeil), según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.
El Ejército israelí ha pedido además la evacuación "inmediata" de Abbasiyé (Tiro) mediante llamadas telefónicas con origen en Israel.
Por su parte, Hezbolá ha anunciado ataques contra militares israelíes en suelo libanés, concretamente en Shamaa (Tiro) y contra localidades como Kiryat Shmona, Metula y Misgav Am empleando "salvas de cohetes".
Israel ha confirmado un ataque de un dron procedente de Líbano y la activación de las sirenas de ataque aéreo en Arab al Aramshe y otras localidades del oeste de Galilea.