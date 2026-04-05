Al menos tres muertos por bombardeos de EEUU e Israel en el noroeste de Irán

Manifestantes portan banderas de Irán en Brasil - Europa Press/Contacto/Arthur Lamonier, Arthur Lamo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han comunicado que al menos tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas como consecuencia de varios bombardeos de Estados Unidos e Israel en el noroeste de Irán este sábado, en el marco de la operación 'Furia Épica' lanzada contra la República Islámica hace más de un mes.

El subgobernador de seguridad de Ardebil, provincia iraní donde han tenido lugar los ataques, ha confirmado que al menos tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas "el ataque estadounidense-sionista" contra los condados de Germi y Jafarabad, en el noroeste del país, según recoge la agencia semioficial de noticias Tasnim.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, más de 1.900 personas han muerto en los ataques contra territorio iraní, según datos de la Media Luna Roja Iraní.

Además, el organismo ha denunciado este mismo sábado que cuatro de sus voluntarios han sido víctimas de los bombardeos estadounidenses e israelíes, tras la muerte de un joven de 20 años mientras llevaba a cabo labores humanitarias.

El secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), Jagan Chapagain, ha denunciado su muerte en redes. "Esto es injustificable (...) ¡Hay que poner fin al asesinato de personal humanitario!", ha exigido.