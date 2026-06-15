Al menos tres palestinos muertos en nuevos ataques de Israel contra la Franja de Gaza

Archivo - Un joven empuja una la silla de una mujer tras un ataque israelí en Gaza. - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto este lunes en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra varias zonas de la Franja de Gaza, dos de ellos la zona de Abú Iskandar, en la ciudad de Gaza, y otro en el campo de refugiados de Nuseirat, más al sur.

Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han indicado que en el primer ataque, perpetrado con drones, han fallecido el enfermero Mohamed al Habil y su hijo, cuyos decesos han sido confirmados tras el traslado de sus cuerpos al hospital de Al Shifa, en la ciudad de Gaza.

El ataque, que también ha dejado varias personas heridas, ha tenido lugar contra una vivienda de vecindario de Sheij Raduán, en la zona norte de la localidad, según informaciones de la agencia de noticias palestina WAFA.

Por otra parte, una persona ha muerto y varias han resultado heridas por un segundo bombardeo cerca de un colegio en el campo de refugiados de Nuseirat, situado en el centro de la Franja.

Fuentes cercanas al asunto han explicado que un dron abrió fuego contra una tienda de campaña situada frente al colegio Al Razi, en el propio campo, lo que ha resultado en el fallecimiento de un joven que se encontraba en la zona durante el ataque.

Las autoridades gazatíes han elevado a más de 73.000 los palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 990 desde el alto el fuego pactado en octubre de 2025.

Hamás ha acusado en numerosas ocasiones a Israel de incumplir las cláusulas del acuerdo alcanzado en octubre para aplicar la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave, llegando a advertir hace dos semanas de que Israel "pagará un alto precio" por sus ataques contra la Franja de Gaza.