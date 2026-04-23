Merz aplaude el alto el fuego y pide a EEUU e Irán retomar las negociaciones y evitar una escalada del conflicto

El canciller alemán, Friedrich Merz, durante su reciente viaje a Brasil. - Europa Press/Contacto/Ulrich Stamm

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha aplaudido este jueves la extensión del alto el fuego y ha pedido a Estados Unidos e Irán retomar las negociaciones y evitar una escalada del conflicto, subrayando que Berlín contribuirá a la libre navegación por el paso de Ormuz una vez se ponga fin a la guerra.

"Acogemos con satisfacción la extensión del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Es una oportunidad importante para reanudar las negociaciones diplomáticas, alcanzar la paz y evitar una mayor escalada del conflicto", ha indicado en un mensaje en redes sociales en el que ha insistido en que Teherán "aproveche la oportunidad" que se presenta para pactar el cese de las hostilidades.

Igualmente, le ha pedido a Irán que ponga fin a su "programa de armas nucleares" y que "deje de amenazar a Israel y a otros Estados vecinos".

Sobre la situación en Ormuz, zona a la que se ha trasladado la crisis tras la tregua a la guerra a gran escala en Irán, el líder alemán ha incidido en que el paso "debe mantenerse abierto de forma permanente, fiable y sin restricciones ni peajes".

Así, Merz ha expuesto la voluntad de Alemania a participar en una misión naval, que ya han puesto sobre la mesa Reino Unido y Francia, para "contribuir a la libre navegación por el estrecho de Ormuz". Esta operación se pondría en pie "una vez que se haya logrado el fin de las hostilidades", ha matizado el canciller alemán, destacando que responde a una acción colectiva con otros socios y "de conformidad con el Derecho Internacional y los procedimientos nacionales".

Este mensaje va en línea con los emitidos por Reino Unido o Italia, que han insistido en que las negociaciones consigan un acuerdo sobre el alto el fuego que sea el paso previo a la reapertura segura del estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la prórroga del alto el fuego temporal alcanzado a principios de abril con Irán "hasta" que las autoridades de este país presenten una propuesta y concluyan las negociaciones, en lo que representa una tregua indefinida que justifica por las supuestas divisiones en el seno de la República Islámica sobre el acuerdo final a negociar con Washington.