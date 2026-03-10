Merz asegura que EEUU e Israel "carecen de un plan conjunto" para acabar con la ofensiva de Irán

Archivo - El canciller alemán, Friedrich Merz. - Christophe Gateau/dpa - Archivo

Ve como un "grave error" las medidas del Gobierno israelí "encaminadas a la anexión" de Cisjordania

BERLÍN, 10 Mar. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha asegurado este martes que las autoridades de Estados Unidos e Israel "carecen de un plan conjunto" para acabar con la ofensiva de Irán, lanzada el 28 de febrero para descabezar a la República Islámica y diezmar sus capacidades militares, que se ha saldado hasta la fecha con más de 1.200 muertos según el baance de las autoridades iraníes.

Así, el canciller ha mostrado su "preocupación" ante la posibilidad de que estos dos países no cuenten con un planteamiento para poner fin a la guerra, unas declaraciones pronunciadas tras un encuentro con el primer ministro checo, Andrej Babis, en Berlín, insistiendo así en que cada día hay "más dudas" sobre el futuro de la guerra.

"Nos preocupa especialmente que obviamente no haya un plan sobre cómo ponerle fin a esta guerra", ha aseverado Merz, que ha señalado que "los contraataques de Irán suponen una escalada peligrosa" a pesar de que hace tan solo unos días aseguraba que poner fin el conflicto "recae sobre el liderazgo en Teherán".

El dirigente alemán ha llamado a evitar situaciones como las de Irak y Siria, que cayeron en el caos y la guerra civil después de intervenciones occidentales. "Un resultado similar en Irán nos haría daño a todos. No tenemos interés alguno en que la guerra se eternice. No tenemos interés en la disolución de la integridad territorial iraní, de su Estado o de su capacidad económica", ha advertido.

ANEXIÓN DE CISJORDANIA

Por otra parte, Merz ha abordado las medidas adoptadas en Israel y que, según ha explicado, están "encaminadas a anexionarse Cisjordania". Para el líder germano, esto supone un "peligro" y "hacen incluso más difícil lograr una solución de dos Estados" en la zona. "Pedimos al Gobierno de Israel que detenga urgentemente esto porque es un grave error", ha declarado.

Igualmente ha aprovechado la ocasión para informar de que el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, tiene previsto visitar Israel para recalcar la postura de Berlín, que ha vuelto a condenar los actos de violencia registrados en la zona contra civiles palestinos a manos de colonos israelíes.

En el marco de esta visita sorpresa, Wadephul ha afirmado que Israel no busca una "guerra sin final" en Irán. Se trata del primer viaje de un dirigente europeo desde el ataque masivo contra Teherán.

En una declaración conjunta con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha defendido que la ofensiva ha logrado "grandes logros" en su misión, aunque ha indicado que el sistema "no puede caer sin la gente de Irán" aunque al tiempo ha incidido en que el pueblo iraní "no puede retomar su libertad sin ayuda externa".