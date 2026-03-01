Merz ve "riesgos" en la operación contra Irán y duda sobre la posibilidad del fin del "régimen de los ayatolás"

El canciller de Alemania, Friedrich Merz - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski

El canciller alemán ve difícil un cambio si los ataques de EEUU e Israel no van acompañados de una transformación interna

BERLÍN, 1 Mar. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha alertado este sobre las dudas y posibles riesgos que implica el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán, iniciado el sábado y que, si bien es una gran oportunidad para acabar con lo que describió como "el régimen de los ayatolás", también le provoca dudas sobre un colapso institucional dado que los ataques por ahora no van acompañados de una revolución interna.

"Los ataques militares tienen como objetivo poner fin al juego destructivo de un régimen debilitado", explicó en una declaración institucional hecha desde la sede de la Cancillería en Berlín. "Esto no está exento de riesgos", ha añadido.

En relación a esos riesgos, el canciller ha explicado que, por ahora, se desconoce "hasta qué punto de escalada llegarán las duras represalias iraníes a la región, ni si funcionará el plan de provocar un cambio político desde dentro mediante ataques militares desde fuera".

Merz ha destacado que "la dinámica interna de Irán es difícil de entender", aunque reconoció que comparar la actual situación con las intervenciones occidentales en Afganistán, Irak y Libia es tan solo válido en parte. "Pero muestra lo reales que son los riesgos a medio plazo. Sus consecuencias también las tendríamos que soportar en Europa y en Alemania", sostuvo.

No obstante, el canciller también ha asegurado que el Gobierno alemán comparte "el alivio de muchos y muchas iraníes por el fin del régimen de los ayatolás, responsable de décadas de opresión del pueblo iraní", y al que calificó de "régimen terrorista". Alemania, añadió, también comparte con Estados Unidos e Israel el interés "por acabar con el terror de este régimen y que se detenga el peligroso rearme nuclear y balístico".

De momento, el Gobierno alemán no ve un empeoramiento significativo de la situación de seguridad en Alemania tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, ha añadido el canciller.

"Por el momento no hay indicios de que debamos suponer que existe un peligro muy grave pero seguimos vigilando la situación en su conjunto a través de nuestros servicios de inteligencia y de los servicios policiales", ha agregado.