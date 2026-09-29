Una milicia proiraní de Irak subraya que derribará todo avión "hostil" tras retirada de la coalición liderada por EEUU

Archivo - Un hombre con una bandera de Irak en la capital, Bagdad - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La milicia proiraní Kataib Hezbolá ha advertido de que derribará cualquier avión "hostil" sobre espacio aéreo de Irak después del 30 de septiembre, fecha en la que debe completarse la retirada de las tropas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos.

El grupo ha indicado en un comunicado firmado por Abú Muyahid al Asaf, que este miércoles "el resistente pueblo iraquí celebrará la expulsión de las tropas de ocupación de Estados Unidos y la OTAN", antes de agregar que este es el primer paso para lograr una "soberanía total sobre la tierra, las aguas y el aire" del país.

"La Resistencia Islámica supervisará el espacio aéreo iraquí para garantizar que no es violado por aviones hostiles. Emitiremos primero advertencias y luego actuaremos para derribarlos", ha dicho, antes de recalcar que el primer ministro, Alí al Zaidi, "no debe limitarse a registrar de forma pasiva las violaciones por parte de Estadso Unidos".

En esta línea, ha advertido a Al Zaidi de que su Gobierno podría hacer frente a intentos de derrocarlo en caso de que mantenga una cooperación con Estados Unidos. "Al Zaidi y los que lo apoyan deben saber que un Gobierno que no sirva a los intereses del pueblo hará frente a esfuerzos para derribarlo, por todos los medios posibles", ha agregado.

Las autoridades iraquíes anunciaron a finales de agosto que las tropas de la coalición habrían iniciado su retirada coordinada de bases militares del país e insistieron en que el proceso terminará el 30 de septiembre, junto con el desarme de facciones integradas en las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), algunas de las cuales han lanzado ataques contra intereses estadounidenses en el marco del conflicto abierto por la ofensiva contra Irán.

Por otra parte, Al Asaf ha advertido contra la continuación de la suspensión de vuelos a Irán desde Irak a causa de las sanciones de Estados Unidos contra Teherán y ha alertado de que "si el bloqueo aéreo contra la República Islámica continúa más allá del 1 de octubre" habrá "medidas claras", incluido un posible cierre de los puestos fronterizos.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó la semana pasada en una entrevista a la cadena de televisión CNBC que "absolutamente todas" las compañías iraníes dejarán de funcionar "en todo el mundo" a partir del miércoles, 23 de septiembre, a raíz de un paquete de sanciones anunciado a principios de septiembre con el objetivo declarado de cortar las redes de financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria iraní.

Tras ello, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) suspendieron los vuelos operados por aerolíneas de Irán, mientras que el aeropuerto de la ciudad iraquí de Nayaf dio este mismo paso. En respuesta, Mohamad Mojber, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, advirtió de que "ningún país de la región" debe poder operar sus aeropuertos si Irán no puede hacerlo.