Las milicias kurdas de Siria anuncian un alto el fuego con Damasco que incluye un ansiado proceso de integración

Archivo - Imagen de un miliciano kurdo-árabe en Siria - Europa Press/Contacto/Chris HubyLe Pictorium

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las milicias kurdas-árabes de Siria han anunciado este viernes un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno sirio que comprende por encima de todo un "entendimiento" a nivel militar, sobre su esperada integración en la estructura del Ejército sirio, y a nivel político, con la incorporación de las autoridades kurdas del noreste de Siria al ordenamiento nacional.

El pacto anunciado por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), y sobre el que Damasco todavía no se ha pronunciado, implica textualmente la "integración gradual de las fuerzas militares y administrativas de ambas partes" en un avance crucial tras semanas de enfrentamientos entre el Ejército sirio y este grupo que sirve de fuerza militar oficiosa de la región autónoma del noreste de Siria.

La parálisis en este proceso integrador había representado el catalizador de estos combates, los más graves desde el cambio de Gobierno en Siria a finales de 2023 con la caída del presidente Bashar al Assad después de una ofensiva relámpago liderada por el actual presidente del país y antiguo líder yihadista Ahmed al Shara.

Desde entonces, la Admistración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (la AANES) reclama que los derechos y la identidad de los kurdos y otras comunidades de su territorio sean garantizadas constitucionalmente más allá del decreto publicado hace dos semanas por Al Shara a este respecto.

El acuerdo anunciado este viernes por las FDS "estipula la retirada de las fuerzas militares de los puntos de contacto, el despliegue de las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior en los centros urbanos de Hasaka y Qamishli".

Pero, por encima de todo, marca "el inicio del proceso de integración de las fuerzas de seguridad en la región y la formación de una división militar compuesta por tres brigadas de las FDS, además de la formación de una brigada de Kobane dentro de una división bajo la gobernación de Alepo".

El acuerdo también incluye la integración de las instituciones de la AANES en las instituciones estatales sirias, con la contratación permanente de funcionarios, aborda los derechos civiles y educativos del pueblo kurdo y garantiza el retorno de las personas desplazadas a sus hogares.

"El acuerdo busca unificar el territorio sirio y lograr la plena integración en la región mediante el fortalecimiento de la cooperación entre las partes involucradas y la unificación de esfuerzos para la reconstrucción del país", señalan las FDS en su comunicado, publicado en redes sociales.