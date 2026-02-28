Milicias proiraníes de Irak denuncian dos muertos en un bombardeo contra sus posiciones al suroeste de Bagdad

Archivo - Imagen de archivo de un militar iraquí - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), la principal coalición de milicias proiraníes de Irak, ha denunciado dos muertos en un ataque aéreo contra una de sus posiciones al suroeste de Bagdad horas después del comienzo de la gran operación militar estadounidense e israelí para derrocar a las autoridades iraníes.

El ataque ha ocurrido sobre las 11.50 horas de este sábado (las 9.50 horas en España peninsular y Baleares) en la zona de Jurf al Nasr, al norte de la gobernación de Babilonia, que han causado la muerte de al menos dos personas y heridas a otras tres.

El comunicado, recogido por la agencia oficial de noticias iraquí INA, añade que "las autoridades competentes han comenzado a tomar las medidas necesarias para investigar las circunstancias del incidente y evaluar los daños resultantes, mientras continúa la vigilancia sobre el terreno".

Estas milicias, integradas en el aparato de seguridad de Irak, formaron parte de los "grupos aliados de Irán" denunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso de esta mañana en el que anunció el comienzo de la operación, y en el que apuntó directamente a estas organizaciones armadas como responsables de pasados ataques contra fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.