Ministro de Comercio británico reconoce que la filtración del embajador puede dañar la relación con EEUU

Publicado 08/07/2019 9:54:57 CET

LONDRES, 8 Jul. (Reuters/EP) -

El ministro de Comercio británico, Liam Fox, ha asegurado este lunes que la filtración de memorandos confidenciales en los que el embajador de Reino Unido en Estados Unidos, Kim Darroch, llamaba "inepto" y "disfuncional" al presidente estadounidense, Donald Trump, podría llegar a dañar las relaciones con Estados Unidos.

El ministro de Comercio británico, que está de visita oficial en Washington, ha dicho que trasladará sus disculpas por lo sucedido en la reunión que tiene previsto mantener con Ivanka Trump, la hija y asesora del mandatario norteamericano.

"Me disculparé por el hecho de que nuestro servicio civil o elementos de nuestra clase política no hayan cumplido las expectativas que nosotros tenemos o Estados Unidos tiene sobre su comportamiento, que en este caso particular ha fallado de la forma más inaceptable y más extraordinaria", ha indicado.

"Las filtraciones maliciosas de esta naturaleza son antipatrióticas, nada profesionales e inmorales y pueden verdaderamente provocar un daño en esa relación que, por tanto, puede afectar a nuestros intereses de seguridad", ha dicho Fox, en declaraciones a la radio de la BBC.