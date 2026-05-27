El ministro de Defensa de Alemania viaja a Canadá para "estrechar las relaciones militares"

Archivo - El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius (archivo) - Andreas Arnold/dpa - Archivo

OTTAWA 27 May. (DPA/EP) -

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha llegado este miércoles a Canadá para reunirse con altos cargos del Gobierno con el objetivo de "estrechar las relaciones militares" entre las partes y reforzar la cooperación en materia de armamento y la entrega de ayuda a Ucrania.

Pistorius, que tiene previsto preparar la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en julio en Ankara, la capital de Turquía, junto a su homólogo canadiense, David McGuinty, visitará también una feria de seguridad y defensa.

Alemania está tomando medidas con la vista puesta en lograr que Canadá se sume a una alianza conjunta de submarinos con Noruega, un pacto que podría traducirse en encargos por parte del Gobierno canadiense a la empresa alemana constructora de submarinos TKMS.

El país norteamericano está vinculado desde julio de 2024 a Alemania, Noruega y Dinamarca a través de una alianza de seguridad marítima en la que la cooperación en materia de armamento también está incluida.

A diferencia de anteriores visitas a la región, Pistorius no hará un viaje posterior para mantener conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos en Washington, la capital estadounidense, dado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se desplazará hasta Singapur para participar en el Diálogo de Shangri-La, que se celebra anualmente.