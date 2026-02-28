El ministro de Exteriores iraní entiende que la cúpula del país sigue con vida tras los ataques de EEUU e Israel

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Yousef Masoud

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha comparecido este sábado en una entrevista con la cadena estadounidense NBC para denunciar la "guerra impuesta" a la república islámica por Estados Unidos e Israel con sus ataques de esta mañana dirigidos contra los centros de poder del país y evaluar la situación actual al indicar que, hasta donde él tiene conocimiento, tanto el líder supremo Alí Jamenei como el presidente Masud Pezeshkian siguen vivos.

Araqchi ha confirmado la muerte de "dos comandantes" no identificados y restado importancia al impacto estructural de sus fallecimientos. "No es un gran problema", ha declarado a la cadena norteamericana, donde ha justificado la respuesta iraní a las bases militares de EEUU en la región.

"Lo que hemos hecho ha sido atacar a los refuerzos militares de Estados Unidos, no a los estadounidenses en su propio país", ha declarado el ministro iraní antes de insistir que "Estados Unidos nos está atacando y no comprendo cómo alguien no puede entender este simple hecho".

"Espero que la gente entienda que no queremos atacar a los estadounidenses", ha insistido el ministro de Exteriores.

Para la reapertura de las negociaciones, Araqchi ha puesto como condición que Estados Unidos cese primero sus ataques pero no ha querido hacer promesas porque "el pueblo iraní está furioso", ha indicado.