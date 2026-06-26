El ministro de Exteriores de Israel propondrá al Gobierno reconocer oficialmente el genocidio armenio

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, durante una rueda de prensa en Tel Aviv en marzo de 2026 (archivo) - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha anunciado que presentará en la próxima reunión del gabinete una propuesta para que el Gobierno israelí reconozca oficialmente el genocidio armenio, en medio del repunte de las tensiones con Turquía, que no reconoce que el mismo tuviera lugar, pese a las históricas reclamaciones de Ereván en este sentido.

"Presentaré ante el Gobierno israelí en su próxima reunión una propuesta de resolución para el reconocimiento oficial por parte del Ejecutivo israelí del genocidio armenio", ha dicho, antes de resaltar que dar este paso "es un deber moral e histórico".

"También debemos condenar enérgicamente cualquier negación, minimización o distorsión de la verdad histórica", ha señalado el jefe de la diplomacia israelí, que ha recalcado en un mensaje en redes sociales que la resolución será posteriormente llevada ante el Parlamento de cara a una votación.

Las autoridades turcas ya criticaron en agosto de 2025 al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por afirmar que las masacres de armenios cometidas durante el Imperio Otomano fueron un genocidio, unas palabras que a ojos de Ankara son "incompatibles" con los "hechos históricos y jurídicos" ocurridos en 1915.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y arguye que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, es generalmente reconocido como el primer genocidio sistemático de la Edad Moderna y es el segundo caso más estudiado, por detrás del Holocausto judío. Turquía y Armenia están ahora sumidas en un proceso de normalización de relaciones, en el marco de un impulso desde Ereván que incluye además la búsqueda de la paz con Azerbaiyán tras su derrota en Nagorno Karabaj en 2023.