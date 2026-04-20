Ministro de Exteriores de Israel tilda de "vergonzoso" que un soldado destruyera una figura de Jesucristo

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, durante una rueda de prensa en Tel Aviv en marzo de 2026 (archivo)- Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo



Saar expresa su "confianza" en que se adoptarán "medidas estrictas" contra el responsable de este "horrible acto"

Italia aplaude las palabras del jefe de la diplomacia israelí y Polonia cuestiona "la forma" en la que los militares son formados

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha tildado este lunes de "grave y vergonzoso" el incidente en el que un soldado israelí golpea con una maza la cara de una figura de Jesucristo en el sur de Líbano, después de que la investigación del Ejército confirmara que la fotografía publicada a través de redes sociales era auténtica.

"El daño a un símbolo religioso cristiano por parte de un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano es algo grave y vergonzoso", ha dicho Saar, que ha aplaudido al Ejército por su comunicado de condena del incidente y su investigación sobre el asunto.

Así, ha expresado su "confianza" en que "se adoptarán las necesarias medidas estrictas contra quien llevara a cabo este horrible acto". "Esta vergonzosa acción es totalmente contraria a nuestros valores", ha insistido el jefe de la diplomacia israelí a través de un mensaje en redes sociales.

"Israel es un país que respeta las diferentes religiones y sus símbolos sagrados, y que defiende la tolerancia y el respeto entre las fes", ha manifestado. "Nos disculpamos por este incidente y ante cada cristiano cuyos sentimientos fueron heridos", ha zanjado.

Las palabras de Saar han sido aplaudidas por su homólogo de Italia, Antonio Tajani. Así, ha sostenido que el jefe de la diplomacia israelí "ha condenado con gran firmeza" el "grave acto" perpetrado por el soldado israelí, al tiempo que "anuncia medidas disciplinarias" contra el sospechoso.

Tajani ha apuntado que estas acciones por parte del soldado israelí suponen "un violento ensañamiento contra los cristianos que en Oriente Próximo representan un instrumento de paz". "Es un episodio inaceptable que esperamos no se repita jamás", ha puntualizado a través de redes sociales.

"Profanar los símbolos del cristianismo, del judaísmo y del islam, no es una manifestación de fuerza sino solo de debilidad, contraria a todos los principios en favor de la libertad y del diálogo interreligioso", ha apostillado el ministro italiano.

ENCONTRONAZO CON EL MINISTRO DE EXTERIORES POLACO

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, si bien ha aplaudido la disculpa que ha ofrecido Saar, ha planteado también dudas acerca de cómo son instruidos los militares israelíes, quienes incluso han reconocido haber cometido "crímenes de guerra", según ha dicho.

"Es necesario castigar a ese soldado, pero también sacar conclusiones sobre la forma en que se les forma. Los soldados de las FDI admiten ellos mismos crímenes de guerra. Mataban no solo a civiles palestinos, sino incluso a sus propios rehenes", ha escrito Sikorski en sus redes sociales.

Estas declaraciones no han gustado nada a su par israelí, quien le ha afeado su "ignorancia" y su "profunda falta de comprensión" y ha justificado esos episodios a que en toda guerra "hay accidentes operativos", incluidos casos de fuego amigo.

"Desafortunadamente, en cada guerra, los civiles no involucrados resultan perjudicados, especialmente cuando los terroristas utilizan a las poblaciones civiles como escudos humanos", ha dicho Saar, que ha ensalzado a las FDI como el único "ejército occidental" capaz de combatir al "terrorismo" con la mayor de las precisiones y siempre con la "constante de minimizar las bajas civiles".

"No hay un ejército democrático occidental serio que no busque aprender del IDF y su experiencia", ha ensalzado Saar, que finaliza criticando los "sermones de moralidad" de su homólogo polaco, recordándole unos recientes episodios de supuesto antisemitismo en el Parlamento de su país.

El Ejército de Israel anunció horas antes la apertura de una investigación en torno al suceso y aseguró que contempla este incidente con "gran severidad", a tiempo que incidió que este comportamiento "no concuerda con los valores que se esperan de sus tropas".

"Las FDI incluso están trabajando para ayudar a la comunidad a restaurar la figura en su lugar", dijo, al tiempo que señaló que los militares israelíes están desplegados en el sur de Líbano, en el marco de una nueva invasión del país vecino, "para desmantelar la infraestructura terrorista de Hezbolá".