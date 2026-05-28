El ministro de Exteriores de Pakistán se reunirá mañana con Rubio para abordar las negociaciones con Irán

Archivo - El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, durante una visita oficial a Rusia en noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Artyom Geodakyan - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, realizará este viernes un viaje a la capital de Estados Unidos, Washington, para reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en medio de la mediación paquistaní en las negociaciones irano-estadounidenses para intentar alcanzar un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto abierto en Oriente Próximo.

La cartera de Exteriores paquistaní ha explicado que Dar, quien se encuentra en Nueva York para participar en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, se desplazará mañana a Washington para un encuentro con Rubio, en el que "revisarán las relaciones bilaterales" e "intercambiarán puntos de vista sobre acontecimientos regionales y globales de interés mutuo".

"Las discusiones se centrarán también en reforzar la cooperación en sectores prioritarios clave, así como en los esfuerzos de Pakistán para promover la paz y la estabilidad regional a través del diálogo y la diplomacia", ha apuntado en un comunicado publicado a través de redes sociales.

Así, ha hecho hincapié en que "esta visita refleja el compromiso de Pakistán a la hora de profundizar su duradera y amplia asociación con Estados Unidos", al tiempo que ha reseñado que Dar, quien es además vice primer ministro de Pakistán, volverá a territorio paquistaní tras su encuentro con Rubio.

El proceso de negociaciones entre Irán y Estados Unidos ha registrado avances durante los últimos días, según han confirmado ambas partes, si bien se ha visto marcado por las tensiones a raíz de varios ataques estadounidenses contra territorio iraní. Teherán ha respondido este mismo jueves a un bombardeo contra un ataque contra una "base estadounidense" en Kuwait.